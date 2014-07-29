Правительство пообещало обеспечить аграриев газом

Кабинет министров Украины обещает отечественным аграриям и производителям продуктов питания, что они будут обеспечены природным газом в необходимом количестве.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на слова заместителя министра энергетики и угольной промышленности Игоря Диденко.

«Правительством принято стратегическое решение по обеспечению природным газом в необходимых объемах основных производственных нужд сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов питания», - приводятся в сообщении слова Диденко.

В частности, правительство гарантирует, что природным газом будут обеспечены отрасли переработки и хранения зерновых, производства сахара, птицеводства, животноводства и производства хлебопродуктов.

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Как сообщал УНИАН, по оценкам Минагропрода, потребность сельхозпроизводителей в газе до конца 2014 года составляет 2,5 млрд куб. м., при этом в ведомстве рассчитывают, что 0,5 млрд куб. м аграрии смогут сэкономить за счет перехода на альтернативные источники энергии.

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«Газпром» с 16 июня перевел Украину на предоплату поставок российского газа, сократив при этом до нуля поставки газа для украинцев, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей.