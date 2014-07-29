В Снежном возобновили выпуск хлеба

Хлебозавод одного из крупнейших производителей хлеба и хлебобулочных изделий в Украине – группы Lauffer в Снежном (Донецкая обл.), производственные мощности которого были разрушены снарядом в середине июля, возобновил работу, сообщила пресс-служба компании.

«Снежнянский хлебозавод возобновил выпуск хлеба. С 25 июля предприятие производит более 10 тонн хлеба в сутки, тем самым выполняя заявки торговых точек и частных предпринимателей Снежного и близлежащих населенных пунктов в достаточном объеме», - сказано в сообщении.

Хлебозавод все еще работает в аварийном режиме в связи с частичным разрушением его инфраструктуры. Работы по восстановлению предприятия продолжаются.

В Lauffer добавили, что остальные заводы группы в Донецкой и Луганской областях продолжают работу.

Как сообщал УНИАН, в середине июля Lauffer перенесла производство из Снежного в связи с повреждением хлебозавода снарядом. Выпечка хлеба со Снежнянского хлебозавода была переброшена на смежное предприятие в Шахтерске.

Справка УНИАН. В середине апреля российские вооруженные боевики и пророссийски настроенные террористы захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске, а после незаконно провозгласили создание так называемых «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики». Боевики похищают, истязают и убивают людей, захватывают заложников. Для стабилизации ситуации в регионе украинские власти приняли решение о проведении Антитеррористической операции. В настоящее время в восточных областях страны продолжается кровопролитный вооруженный конфликт.