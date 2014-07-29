Россияне могут остаться без масла и семечек: властям не нравится украинский подсолнечник

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) может ввести запрет на поставки в РФ подсолнечника, кукурузной крупы, соевых бобов и шрота из Украины в связи с нарушением украинскими поставщиками фитосанитарных требований.

«Россельхознадзор не исключает вероятного введения запрета на ввоз в Россию из Украины бобов соевых, подсолнечника, крупы кукурузной, соевого шрота», - сказано в сообщении российского ведомства.

В частности, в Россельхознадзоре отметили опасность ситуации с зараженностью украинской продукции карантинными для России сорняками.

«Только за первое полугодие текущего года эти карантинные объекты выявлены в 23 товарных партиях украинской продукции растительного происхождения», - сообщает ветеринарное и фитосанитарное ведомство РФ.

В сообщении также сказано, что Россельхознадзор обратился к Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины с предложением о незамедлительном проведении переговоров по сложившейся проблеме.

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Как сообщал УНИАН, наряду с агрессией пророссийски настроенных террористов в восточных областях Украины, Россельхознадзор и Роспотребнадзор с начала года усилили давление на украинских поставщиков продуктов питания.

На сегодняшний день в РФ запрещен ввоз украинской свинины и продуктов из нее, картофеля, а также существенно ограничены поставки кондитерских изделий и мяса птицы.

С этой недели Россельхознадзор запретил ввоз в РФ молочной продукции, плодоовощных и рыбных консервов из Украины.