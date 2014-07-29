Беларусь пообещала России ужесточить контроль за украинским молоком
Кроме того, Беларусь рассмотрит возможность запрета импорта украинской говядины
Беларусь намерена усилить лабораторный контроль над молочной продукцией из Украины, после того как Россия полностью запретила поставки этих товаров на свой рынок.
Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора со ссылкой на главного ветеринарного инспектора Беларуси Юрия Пивоварчика.
«Юрий Пивоварчик уведомил Россельхознадзор о том, что Беларусь усилит лабораторный контроль за ввозимой на ее территорию украинской молочной продукцией», - сказано в сообщении ведомства.
Кроме того, Беларусь рассмотрит возможность запрета импорта украинской говядины «в связи с существующей опасностью поставок в Россию бескостной говядины через Беларусь из Украины и Молдовы».
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Как сообщал УНИАН, наряду с агрессией пророссийски настроенных террористов в восточных областях Украины, Россельхознадзор и Роспотребнадзор с начала года усилили давление на украинских поставщиков продуктов питания.
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На сегодняшний день в РФ запрещен ввоз украинской свинины и продуктов из нее, картофеля, а также существенно ограничены поставки кондитерских изделий и мяса птицы.
С этой недели Россельхознадзор запретил ввоз в РФ молочной продукции, плодоовощных и рыбных консервов из Украины.