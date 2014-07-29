Сигареты без фильтра подорожают до 10 гривень

В четверг в парламенте будут рассматривать инициативу уравнять акцизный налог на сигареты с фильтром и без фильтра, что приведет к двукратному удорожанию «бесфильтровки» (законопроект Кабинета Министров №4309а).

Как сообщил региональный директор «Империал Тобако Юкрейн» по Украине, Молдове и Кавказу Олег Стрекаль, минфиновская инициатива поднять акциз на сигареты без фильтра к уровню их фильтровых «собратьев» появилась без предварительных консультаций с табачной индустрией, без анализа социально-экономических последствий и более приемлемых альтернатив увеличения поступлений от табачной индустрии.

«Уже сейчас в цене пачки дешевых сигарет акциз составляет 72%, тогда как в пачке дорогих - только треть от цены. Бедные опять вынуждены будут платить больше», - говорит он. Стрекаль уверен, что инициатива ударит по социально незащищенным категориям курильщикам.

«Повышение в два раза цен на доступный «бесфильтр» перекроет многим курильщикам (большинство из которых это пенсионеры и сельские жители с низким уровнем дохода) дорогу на легальный рынок, заставляя искать контрабандный товар. Экономику не обманешь: после нововведений правительства пачка сигарет без фильтра будет стоить минимум 9 гривен, что будет на 4-5 гривен дороже контрабандных сигарет с фильтром», - утверждает он.

Стрекаль напоминает, что из-за теневого рынка госбюджет потерял около 2 млрд гривен в прошлом году, а в нынешнем рискует потерять еще больше. «В случае уравнения ставок на сигареты с фильтром и без фильтра по самым приблизительным подсчетам бюджет рискует дополнительно недополучить порядка 1 млрд. гривен, которые могли бы пойти на восстановление юго-востока Украины после АТО», - говорит он.

В Украине ежегодно производится около 10 млрд. сигарет без фильтра, в случае принятия данного законопроекта эксперты прогнозируют сокращение легального производства сигарет без фильтра на 4,5 – 5 млрд. шт. в год и замещение данного объема теневой продукцией, молдавской и белорусской контрабандой.

Напомним, с 1 июля 2014 года акцизы на алкоголь и табачные изделия уже выросли в среднем на 25%.