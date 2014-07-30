Мировые цены на пшеницу обновили 4-летний минимум

Мировые цены на пшеницу по итогам торгов вторника обновили минимальные значения за 4 года. Сентябрьский фьючерс на пшеницу в Чикаго подешевел на 2,76% и закрылся на уровне 522,4 доллара за бушель, сообщает Прайм.

С начала года цены упали на 27%, а по сравнению с максимумами лета 2010-го года - в 1,8 раза.

Причина такой динамики - хорошее состояние урожая в США и спокойная ситуация с мировым спросом, считает ведущий аналитик Wild Bear Capital Виктор Неустроев.

"В штатах Висконсин и Мичиган урожайность оказалась выше ожиданий. Фермеры предполагали, что посевы в этих штатах серьезно пострадали в результате низких температур этой зимой, но в действительности их состояние оказалось заметно лучше. Этот фактор оказал дополнительное давление на цены", - говорит Неустроев.

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По его словам, в ближайшее время надеяться на рост цен на пшеницу вряд ли стоит.

"Потери урожая наблюдаются в Австралии, но это не окажет существенного влияние на мировое предложение, ведь в Черноморском регионе урожай пшеницы ожидается выше. Цены могут скорректироваться, если напряжение в Черноморском регионе возрастет, и возникнет риск перебоев в поставках. Или же спрос на американскую пшеницу возрастет. Однако, пока этого не наблюдается, а конкуренция на мировым рынке стала еще жестче", - заключает эксперт.