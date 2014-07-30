Россия запрещает ввоз овощей и фруктов из Польши

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) с 1 августа вводит ограничения на ввоз на территорию РФ овощей и фруктов из Польши.

Об этом сообщил помощник руководителя ведомства Алексей Алексеенко, передает РИА «Новости».

«Мы приняли решение о введении ограничений на ввоз в РФ практически всех овощей и фруктов из Польши. Они связаны с неоднократными нарушениями сертификации и выявлением карантинных объектов», - заявил собеседник.

Ранее Алексеенко сообщал, что на текущей неделе может быть принято решение о запрете ввоза капусты из Польши - также из-за карантинных вредителей.

Как сообщал УНИАН, наряду с агрессией пророссийски настроенных террористов в восточных областях Украины, Россельхознадзор и Роспотребнадзор с начала года усилили давление на украинских поставщиков продуктов питания.

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На сегодняшний день в РФ запрещен ввоз украинской свинины и продуктов из нее, картофеля, а также существенно ограничены поставки кондитерских изделий и мяса птицы.

Также Россельхознадзор с 28 июля вводит полный запрет на поставки в РФ молочной продукции из Украины.

28 июля Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) запретила с 29 июля ввоз украинской плодоовощной продукции и рыбных консервов.