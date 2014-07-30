Россия готовится ввести пошлины на украинские товары

Министерство экономического развития Российской Федерации разработало проект постановления правительства, которым вводятся пошлины на ввоз в Россию товаров украинского происхождения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующий документ размещен на официальном портале подготовки нормативных правовых актов.

Согласно проекту, пошлины вводятся «в размере ставок единого таможенного тарифа Таможенного союза (ставок режима наиболее благоприятствуемой нации)".

Режим наибольшего благоприятствования, который у России существует с теми странами, с которыми не заключены соглашения о свободной торговле, предполагает установление средневзвешенного тарифа на поставки товаров (сейчас около 7,8%).

Как сообщал УНИАН, 27 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев вновь заявил о возможности внедрения защитных мер при поставках на российский рынок продукции из Украины и Молдовы после подписания этими странами соглашений об ассоциации с Евросоюзом.

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Медведев напомнил, что были подписаны соглашения ЕС об ассоциации с Молдовой и Украиной - странами, являющимися одновременно участниками договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ. «Мы объективно оцениваем негативные последствия таких решений для нашей экономики, считаем эти риски достаточно серьезными, особенно в том, что касается технического регулирования, стандартов, санитарного и фитосанитарного контроля, именно поэтому мы ведем консультации с ЕС, с партнерами по Таможенному союзу и по СНГ и будем вынуждены при определенной ситуации вводить защитные меры», - пояснил Медведев.

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