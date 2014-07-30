Польша считает запрет ввоза овощей и фруктов местью России за санкции ЕС

Об этом говорится в заявлении министерства, которым располагает УНИАН.

"Россия в целом информировала о нарушении в вопросах документации, но не возвращала Польше документы относительно которых были сомнения, поэтому министр (сельского хозяйства) Марек Савицкий убежден, что эмбарго является политической репрессией из-за ограничений, вводимых Европейским Союзом против России", - говорится в документе.

Министерство отметило, что польские сельхозпроизводители стали первыми жертвами объявленных санкций и подчеркнуло, что будет требовать от Еврокомиссии соответствующих компенсаций.

"Министр не допустит, чтобы единственными жертвами экономически-финансовых ограничений ЕС против России стали польские сельхозпроизводители и садоводы", - отмечается в сообщении.

В министерстве также заметили, что польские с/х производители последние годы диверсифицировали рынки сбыта своих товаров, и поставки в Россию составляют меньше 7% всего сельскохозяйственного экспорта страны.

Они прибавили, что из-за эмбарго пострадают тоже российские потребители, которые покупали качественную польскую продукцию по доступным ценам.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Россия объявила о запрещении ввоза из Польши овощей и фруктов, заявив о нарушении в сфере сертификации и выявлении "карантинных продуктов".

Вчера представители 28-ми государств Европейского Союза согласились ввести экономические санкции против России за поддержку ею вооруженных боевиков, которые две недели тому назад сбили пассажирский боинг почти с 300 людьми на борту.

Польша в прошлом году продала с/х продукции на 4,3 млрд евро.