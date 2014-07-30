«Нафтогаз» заключит c аграриями прямые договора на поставку газа

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» будет заключать прямые договоры с агропромышленными предприятиями на поставку им природного газа, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

«По результатам совещания от 28.07.2014 года по вопросам обеспечения предприятий агропромышленного комплекса природным газом Минагропрод Украины сообщает, что НАК «Нафтогаз» осуществляет заключение прямых договоров на поставку природного газа предприятиям агропромышленного комплекса», - сказано в сообщении ведомства.

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Как сообщал УНИАН, по оценкам Минагропрода, потребность сельхозпроизводителей в газе до конца 2014 года составляет 2,5 млрд куб. м., при этом в ведомстве рассчитывают, что 0,5 млрд куб. м аграрии смогут сэкономить за счет перехода на альтернативные источники энергии.

«Газпром» с 16 июня перевел Украину на предоплату поставок российского газа, сократив при этом до нуля поставки газа для украинцев, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей.