Чем аграрии Кабмин Яценюка напугали

Специальный режим налогообложения сельхозпроизводителей действует в Украине с 1999 года. Он включает в себя фиксированный сельхозналог, аккумуляцию сельхозпредприятиями средств налога на добавленную стоимость (НДС), а также поддержку животноводческих хозяйств за счет перечисления им НДС перерабатывающих компаний. За 15 лет действия такой фискальной системы отечественный агропромышленный комплекс продемонстрировал значительные успехи – в Украине в разы выросли объемы сельхозпроизводства, страна стала одним из ведущих экспортеров зерна в мире, а бизнесмены-аграрии попали в десятку богатейших украинцев.

Вместе с тем, стремительное развитие отрасли в последние годы все чаще не давало спокойствия депутатам и правительству. Предложения отменить режим льготного налогообложения аграриев систематически регистрировались в Верховной Раде, после чего ассоциации сельхозпроизводителей их жестоко и упорно критиковали, предрекая неминуемый крах отрасли в случае поддержания парламентом подобных инициатив. В результате, реформирование системы налогообложения АПК откладывалось.

Но на этот раз Кабинет министров, возглавляемый уже Арсением Яценюком, был гораздо более решителен. В разработанном Министерством финансов законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс, среди прочего, предлагалось с 2015 года перевести крупных сельхозпроизводителей на общую систему налогообложения. При этом как крупные Минфин определил агропредприятия с земельным банком более 1 тыс. га и валовым доходом свыше 20 млн грн в год. К слову, сотню крупнейших сельхозкомпаний страны замыкает предприятие, обрабатывающее более 7 тыс. га.

Вполне предсказуемо правительственное предложение вызвало шквал негодования со стороны профильных ассоциаций. На этот раз, кроме апокалипсических прогнозов о будущем украинского АПК в условиях отсутствия налоговых льгот, аграрии даже устроили пикет под стенами Верховной Рады, в котором приняло участие около 2 тыс. сельхозпроизводителей.

Цель была достигнута. Представляя в парламенте «налоговый» законопроект министр финансов Александр Шлапак заявил, что правительство как минимум до 2016 года снимает предложение об упразднении режима льготного налогообложения аграриев.

«Налогообложение аграрного комплекса остается таким, каким оно есть на сегодняшний день. Продолжает действовать спецрежим НДС, остается фиксированный сельхозналог и освобождение от НДС операций по экспорту зерна. Все остается так, как есть на сегодняшний день», - сказал тогда Шлапак.

Тем не менее, министр дал понять, что в будущем вернуться к этому вопросу еще придется.

Надо, аграрии, надо!

По словам начальника отдела НДС управления налоговой политики Минфина Ларисы Невинчаной, реформирование системы налогообложения АПК неизбежно, так как это одно из требований ключевого кредитора Украины – Международного валютного фонда.

«МВФ предложил реформировать налогообложение аграриев в связи с тем, что очень велики потери бюджета. Чтобы уменьшить потери бюджета, нужно что-то где-то отменить. Если не полностью, то частично. Это логично и я не понимаю, почему аграрии этого не понимают», - сказала Невинчана УНИАН.

Более того, она уверена, что не должно быть бесконечной поддержки какой-либо отрасли народного хозяйства, тем более той, которая может успешно функционировать и без государственной помощи.

«Не может быть бесконечных льгот. Одну отрасль мы поддерживали на протяжении многих лет, но, может, есть необходимость поддержать какую-то другую отрасль? Если какая-то отрасль не платит в полном объеме налоги в бюджет, то нагрузка перекладывается на другие отрасли, которые такими льготами не пользуются», - считает Невинчана.

При этом чиновник заверила, что экономический эффект от упразднения налоговых льгот для аграриев в Минфине просчитывают, поэтому заявления сельхозпроизводителей о неизбежном упадке отрасли в связи с усилением фискальной нагрузки скорее являются эмоциональными оценками, нежели результатом рационального анализа.

«Любое решение, которое принимается правительством об отмене каких-либо льгот или спецрежимов не будет восприниматься бизнесом», - констатировала она.

К тому же, по словам Невинчаной, окончательного решения о будущем аграрных налогов в министерстве еще не принято, а различные варианты их реформирования разрабатываются в рабочих группах, участие в которых принимают и представители АПК.

«Вила напоготові»

Аграрии, хоть и принимают участие в заседании рабочих групп Минфина, уверяют, что их позицию там не слышат. Более того, последнее предложение об отмене спецрежима налогообложения для хозяйств с годовым валовым доходом в 20 млн грн и зембанком в 1 тыс. га, вообще не обсуждалось в экспертном сообществе, уверяют в профильных ассоциациях. А лишение налоговых льгот по таким критериям, по словам генерального директора «Украинского клуба аграрного бизнеса» (УКАБ) Владимира Лапы, оставит без поддержки практических все агрохозяйтсва страны, а не только крупных производителей.

«По нашим оценкам, доля аграрных холдингов в структуре землепользования составляет приблизительно 25-26%. Около 65-66% - это средние сельхозпредприятия и только 10-15% - мелкие хозяйства. Соответственно, 90% сектора теряет налоговые льготы», - сказал Лапа.

При этом наибольший урон реформирование налогообложения нанесет животноводческому бизнесу, считает глава наблюдательного совета ассоциации «Союз птицеводов» Александр Бакуменко.

«В соответствии с проектом, предложенным правительством, льгот по НДС и фиксированному сельскохозяйственному налогу будут лишены все 120 птицефабрик, работающих в Украине, и более 80% свиноводческих и молочных комплексов», - заявил Бакуменко.

Но, справедливости ради, стоит сказать, что птицеводческий бизнес – один из самых прибыльных в украинском АПК Украине.

Крупные производители мяса птицы вкладывают сотни миллионов долларов для строительства и модернизации своих предприятий. Их продукция нашла покупателей во многих странах мира, в том числе и в ЕС, поэтому они вряд ли обанкротятся, если станут работать в обычном налоговом поле.

Что касается бюджетного эффекта, по мнению экспертов, от лишения аграриев налоговых льгот будет не так велик, как рассчитывает Минфин, ведь ряд предприятий уйдет в тень, а ряд – просто обанкротится. Поэтому, если правительству нужно залатать дыру в бюджете, то это можно сделать, по словам главы координационных советов Всеукраинского аграрного совета Михаила Соколова, и более «гуманными» методами.

«Если Минфин хочет наполнить резервы, то искать нужно не там, где светло, а там, где потеряли. У нас по официальным данным … простаивают порядка 8 млн га земли, которые якобы не обрабатываются. Но на самом деле они обрабатываются. Так вы займитесь тем, чтоб они официально были сданы в аренду и денег у вас будет даже больше, чем вы хотели собрать», - сказал Соколов.

Кроме того, по его словам, увеличить поступления в казну можно благодаря приватизации аграрных госпредприятий, которые находятся в ведении Министерства аграрной политики, а также стимулируя рост производства путем сокращения бюрократических издержек.

Отметают аграрии и аргумент Минфина о том, что упразднить спецрежим налогообложения рекомендует МВФ, которому, мягко говоря, неудобно отказать.

«Часто ссылаются на требования МВФ. Но можно посмотреть меморандум… там МВФ говорит о необходимости создания инструментов приближения системы налогообложения в АПК к общей системе налогообложения. То есть, это не переведение на общую систему налогообложения, а приближение», - отметил Лапа.

Исходя из этого, представители ведущих аграрных ассоциаций считают, что Минфин, при разработке налоговых изменений, подошел к решению этого вопроса по-бухгалтерски, не рассчитав должным образом реальный экономический эффект от реализации своего предложения. Пожалуй, в таком обвинении есть логика. Та же Невинчана из Минфина заверила УНИАН, что Министерство финансов «обязательно просчитывает экономический эффект», который «считается с точки зрения математических формул».

Золотая середина

Впрочем, среди независимых экспертов, в отличие от лоббистских организаций, бытует менее пессимистичное мнение относительно будущего АПК в условиях отсутствия налоговых льгот. По словам директора информационной компании «ПроАгро» Николая Верницкого, упразднение спецрежима налогообложения и впрямь поставит сельхозпроизводителей в более сложное экономическое положение, но благодаря этому очистит отечественный АПК от неэффективных компаний.

«Когда мы заявляем о том, что у нас определенное количество предприятий убыточные, но при этом большое количество предприятий являются прибыльными, то надо подумать, зачем нам держать с помощью какого-то налогообложения убыточные предприятия. Это проблема каждого отдельно взятого предприятия. Нужно думать о стране, об экономике и об отрасли, а не о каждом конкретном предприятии», - сказал Верницкий УНИАН.

По его словам, резко переводить аграриев на общую систему налогообложения – тоже не дело, необходимо продумать компенсаторные механизмы, которые поспособствуют относительно комфортному переходу в новые реалии. Но реформировать сельхозльготы все равно нужно, уверен эксперт.

«Многие против, но нужно менять структуру налогообложения в сельском хозяйстве. Все равно мы к этому рано или поздно придем», - считает Верницкий.

С тем, что налоговый режим нужно менять, соглашаются и сами аграрии. К примеру, в Аграрном союзе Украины предлагают заменить фиксированный сельскохозяйственный налог (ФСП) единым налогом, который будет взиматься с 1 га и рассчитываться с учетом природно-климатических зон. Всеукраинский аграрный совет предлагает дифференцировать ФСП в зависимости от площади и месторасположения угодий. При этом аккумулирование НДС, по мнению совета, должно остаться без изменений.

«НДС должен оставаться на развитие. Если он не будет оставаться, то развитие сельского хозяйства у нас не будет. Если кто-то думает, что мы … уже сейчас достигли того, что нам можно «включать» НДС, то, я думаю, что еще должно пройти 10 лет в таком режиме и тогда можно говорить об отмене льготного налогообложения», - сказал глава регионального отделения совета в Киевской области Руслан Голуб.

Как видим, серьезной дискуссии между аграриями и правительством пока не получилось. Одни слишком привыкли к льготному режиму работы и ничего не хотят менять, другие слишком неуверенно себя чувствуют, чтобы предпринять усилия по наполнению бюджета в условиях непрекращающееся агрессии со стороны России.

Яна Брензей (УНИАН)