Украинские компании могут закупать крымское зерно, а к российским будут применены санкции - аналитик

Украинские компании могут закупать зерновые у крымских производителей с целью дальнейшей поставки его на экспорт, не нарушая при этом закон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил журналистам президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко.

«Территория Крыма является территорией Украины, поэтому если какие-то украинские компании получают из Крыма автомобильным транспортом зерно и его экспортируют, все абсолютно законно», - сказал Клименко.

Вместе с тем, эксперт уверен, что к российским компаниям, которые экспортируют или будут экспортировать зерно из Крыма, будут применены санкции, так как мировая общественность признала территорию полуострова аннексированной Российской Федерацией.

По словам руководителя бизнес-проектов информационно-аналитического агентства «АПК-Информ» Родиона Рыбчинского, из Крыма запрещен вывоз продовольственного, но не фуражного зерна. Поэтому украинские компании, перед которыми у крымских производителей есть обязательства, сегодня вынуждены закупать у них зерно.

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Кроме того, по информации Рыбчинского, зерно из Крыма через Керченский и Севастопольские морпорты все-таки экспортируется, однако в основном это малогабаритные судна, которые могут быстро менять направление движения, поэтому отгружают зерновые не всегда в тех странах, в которых задекларировали.

Как сообщал УНИАН, по информации Россельхознадзора, объем экспорта зерновых и продуктов их переработки из Крыма с 22 июня составил 39,9 тыс. тонн. Российское ведомство утверждает, что зерно было поставлено в Саудовскую Аравию, Кипр и Турцию. Дипломатические ведомства этих стран опровергли информацию Россельхознадзора.