Беларусь сняла ограничения на ввоз украинского картофеля

17:38, 31 июля 2014
Агро
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Ранее Беларусь вслед за Россией запретила поставки на свой рынок украинского картофеля.

Беларусь сняла ограничения на поставки картофеля из Украины / Фото УНИАН

Беларусь с 31 июля снимает ограничения на поставки продовольственного картофеля из Украины, сообщила Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины.

«С 31 июля 2014 сняты временные ограничения на ввоз картофеля продовольственного из Украины в Республику Беларусь», - сказано в сообщении ведомства.

Как сообщал УНИАН, 10 июля Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси запретило ввоз в страну украинского картофеля вслед за аналогичным решением Россельхознадзора.

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В 2013 году украинские производители поставили на белорусский рынок картофеля на 531 тыс. долл., что составляет 17,3% выручки от общего экспорта картофеля из Украины.

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