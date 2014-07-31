Россельхознадзор обнаружил в европейском мясе запрещенное вещество
Ранее Россельхознадзор обнаружил гормон роста в продукции из США.
Россельхознадзор приостановил решение о возобновлении поставок из ЕС в РФ мясного тримминга (обрезков) в связи с обнаружением рактопамина (гормона роста, запрещенного в РФ и ЕС).
Об этом ИТАР-ТАСС сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
"В связи с этим случаем мы приостановили открытие поставок тримминга из стран Евросоюза", - отметил он.
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Ведомство впервые обнаружило запрещенный гормон роста в мясной продукции из ЕС, пояснил Данкверт. Выявлено вещество было в говяжьем тримминге, поступившем из Испании.
Ранее такой гормон Россельхознадзор обнаружил в продукции из США и ряда других стран. Это привело к остановке поставок из этих стран.