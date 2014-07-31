Россия собирается полностью остановить ввоз овощей и фруктов из Европы

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) может принять решение о запрете импорта растительной продукции из стран Евросоюза из-за якобы регулярного обнаружения карантинных для России объектов в европейских поставках.

Об этом ИТАР-ТАСС сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Последние случаи могут говорить о том, что европейская система обеспечения карантинной безопасности не работает", - продолжил он.

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По словам Данкверта, Россельхознадзор в настоящий момент собирает доказательную базу по всем случаям поставок европейской продукции с карантинными для России объектами, чтобы оценить существующие риски.

В ближайшее время будут проведены с консультации с фитосанитарными службами Еврокомиссии и отдельных стран Евросоюза, добавил Данкверт.