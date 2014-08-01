Россия запретила ввоз подсолнечника и сои из Украины

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) с 1 августа запретил ввоз та территорию Российской Федерации кукурузной крупы, подсолнечника, соевых бобов и шрота из Украины в связи с нарушением украинскими поставщиками фитосанитарных требований.

«Россельхознадзор полагает необходимым в качестве экстренной меры…ввести с 1 августа 2014 года временные ограничения на ввоз с Украины в Россию бобов соевых, подсолнечника, крупы кукурузной и соевого шрота», - сказано в сообщении ведомства.

В частности, Россельхознадзор заявляет об обнаружении в украинской растениеводческой продукции карантинных для России сорняков, ценхруса малоцветкового, амброзии полыннолистной и череды волосистой.

При этом ведомство утверждает, что Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины проигнорировала предложение Россельхознадзора о переговорах по сложившейся проблеме.

Читайте такжеБеларусь сняла ограничения на ввоз украинского картофеляКак сообщал УНИАН, наряду с агрессией пророссийски настроенных террористов в восточных областях Украины, Россельхознадзор и Роспотребнадзор с начала года усилили давление на украинских поставщиков продуктов питания.

На сегодняшний день в РФ запрещен ввоз молочной продукции, плодоовощных и рыбных консервов, соков из Украины, а также украинской свинины и продуктов из нее, картофеля. Существенно ограничены поставки кондитерских изделий и мяса птицы.