Россия продолжает запрещать украинские продукты – на очереди лук

Россельхознадзор на следующей неделе может ввести ограничения на ввоз лука с Украины на территорию России, сообщил РИА Новости помощник руководителя ведомства Алексей Алексеенко.

В четверг Россельхознадзор сообщил, что обнаружил в партии украинского репчатого лука паразитическое заболевание - золотистую нематоду.

"Мы послали Госветфитослужбе Украине запрос на проведение переговоров. Ожидаем ответа на следующей неделе. Или они с нами встретятся, или, если будут уклоняться от переговоров, мы введем ограничения", - заявил Алексеенко.

Как свидетельствуют данные ФТС России, в 2013 году в страну было ввезено с Украины 18,1 тысячи тонн лука на 6,3 миллиона долларов. В общем импорте этой растительной продукции в РФ доля Украины составила 8,9%. Между тем, крупнейшими импортерами лука в Россию в 2013 году были Китай (81,3 тысячи тонн), Нидерланды (43,3 тысячи тонн) и Египет (26,4 тысячи тонн).

Как сообщал УНИАН, наряду с агрессией пророссийски настроенных террористов в восточных областях Украины, Россельхознадзор и Роспотребнадзор с начала года усилили давление на украинских поставщиков продуктов питания.

Еще на прошлой неделе в Россельхознадзоре сообщили, что могут полностью приостановить ввоз продовольствия с Украины на время проведения переговоров о евроинтеграции. Вслед за этим ведомство с 28 июля остановило ввоз в Россию украинской растительной продукции в ручной клади, багаже и посылках, а также молока и молочной продукции.

Под запретом находятся также поставки в Россию свиней с Украины. Со своей стороны Роспотребнадзор с 29 июля приостановил ввоз в страну украинской плодоовощной продукции и рыбных консервов, а с 31 июля - соков.

С 1 августа Россельхознадзор ограничил ввоз соевых бобов, подсолнечника, кукурузной крупы и соевого шрота.