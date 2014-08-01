Оккупационные власти Крыма снова блокируют транспорт с украинскими продуктами

Сегодня представители Российской Федерации полностью заблокировали въезд транспорта с продовольственными товарами.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-служба Управления Миндоходов в Херсонской области, формальная причина непропуска - несоответствие санитарным нормам РФ. На территорию АРК запрещают ввозить: кукурузу, кукурузную крупу, сою, соевую муку, семена подсолнечника, консервацию, молочную продукцию, безалкогольные напитки.

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Движение автотранспорта через пункты контроля “Ставки” и “Каирка” со стороны Крыма полностью заблокировано. Очереди транспорта со стороны материковой части уже более шести километров.

Запрет на завоз продуктов в Крым - это часть общего плана РФ по дестабилизации ситуации и эскалации напряженности в регионе. Кроме того принуждение к получению российских таможенных разрешений для украинских перевозчиков - это часть мероприятий по легитимизации оккупации.

Напоминаем, что 17 мая этого года уже проводились подобные действия по блокировке ввоза украинских продуктов питания в Крым. Тогда формальной причиной было отсутствие разрешений Россельхознадзора.

Как сообщал УНИАН, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) с 1 августа запретил ввоз та территорию Российской Федерации кукурузной крупы, подсолнечника, соевых бобов и шрота из Украины в связи с нарушением украинскими поставщиками фитосанитарных требований.

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«Россельхознадзор полагает необходимым в качестве экстренной меры…ввести с 1 августа 2014 года временные ограничения на ввоз с Украины в Россию бобов соевых, подсолнечника, крупы кукурузной и соевого шрота», - сказано в сообщении ведомства.

В частности, Россельхознадзор заявляет об обнаружении в украинской растениеводческой продукции карантинных для России сорняков, ценхруса малоцветкового, амброзии полыннолистной и череды волосистой.

При этом ведомство утверждает, что Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины проигнорировала предложение Россельхознадзора о переговорах по сложившейся проблеме.

Наряду с агрессией пророссийски настроенных террористов в восточных областях Украины, Россельхознадзор и Роспотребнадзор с начала года усилили давление на украинских поставщиков продуктов питания. На сегодняшний день в РФ запрещен ввоз молочной продукции, плодоовощных и рыбных консервов, соков из Украины, а также украинской свинины и продуктов из нее, картофеля. Существенно ограничены поставки кондитерских изделий и мяса птицы.