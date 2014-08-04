Очередные "опасные вещества" Россия нашла в американском виски

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнаружила несоответствия при обороте в РФ американского виски.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Выявлены нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и законодательства в области защиты прав потребителей при обороте на территории Российской Федерации американского виски Бурбон", - сообщает Роспотребнадзор.

Так, согласно сообщению, виски Кентуки Стрэйт Бурбон "Кентуки Джентльмен" производства "Barton 1792 Distillery" (США) не проходил государственную регистрацию на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза, при этом на его этикетке указан единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза – «ЕАС».

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"Также в указанном спиртном напитке выявлены фталаты, которые способны вызывать функциональные, а в дальнейшем и органические изменения в центральной и периферической нервной системе, эндокринной системе, а также онкологические заболевания и проблемы с бесплодием у мужчин и женщин", - заявляет Роспотребнадзор.

По данному факту ведомство проводит контрольно-надзорные мероприятия.

Как сообщал УНИАН, наряду с агрессией пророссийских террористов в восточных областях Украины, Россельхознадзор и Роспотребнадзор с начала года усилили давление и на украинских поставщиков продуктов питания. На сегодняшний день в РФ запрещен ввоз украинской свинины и продуктов из нее, картофеля, а также существенно ограничены поставки кондитерских изделий, мяса птиц, молочной продукции, плодоовощной продукции и рыбных консервов, соков.

29 июля европейские лидеры договорились о введении экономических санкций против России. Они касаются ограничения доступа российских банков к европейским финансовым рынкам, введения эмбарго на торговлю оружием, введение экспортных ограничений на товары двойного использования и ограничения доступа России к технологиям в нефтяном секторе. Также ЕС ввел санкции против нескольких физических лиц.

США 29 июля ввели новые экономические санкции против РФ в связи с аннексией украинского Крыма Россией и дестабилизацией в Украине. Они касаются трех российских банков - «Банк Москвы», «Российский сельскохозяйственный банк» и «ВТБ-банк», а также «Объединенной судостроительной корпорации».