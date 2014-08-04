Россельхознадзор снова обнаружил антибиотики в украинском сыре

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) заявила об обнаружении антибиотиков в партии украинского сыра, поступившего с Хмельницкой маслосырбазы.

Как говорится на сайте ведомства, поставки в РФ продукции данного предприятия уже были временно ограничены.

«При лабораторных исследованиях в период усиленного лабораторного контроля партии сыра, поступившего из Украины с Хмельницкой маслосырбазы, выявлены антибиотики тетрациклиновой группы. На продукцию этого предприятия с 28 июля уже введены временные ограничения», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, после начала конфликтов между Украиной и Россией, в том числе, после аннексии Россией АР Крым и начала военных действий на востоке страны, Россия начала в усиленном режиме вводить запреты на различную украинскую продукцию.

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В частности, эти ограничения существенно затронули молочную продукцию, в том числе, сыр. К примеру, с 4 июля Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию РФ продукции семи украинских дочерних предприятий одного из крупнейших в Украине производителей молочной продукции группы «Милкиленд».

С 1 августа текущего года Россельхознадзор запретил ввоз в РФ молочной продукции украинских производителей «Техмолпром» (Полтавская обл.) и «Славутский маслодельный комбинат» (Хмельницкая обл.).