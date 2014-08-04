Эксперт рассказал, как украинским производителям искать выход на рынок России

Украинские производители, ввоз товаров которых ограничивает Россия, должны искать выход на рынок через третьи страны либо переориентироваться.

Такое мнение в ходе пресс-конференции высказал председатель общественной организации «Комитет экономистов Украины» Андрей Новак.

«Первое направление - продолжать продавать свою продукцию на российском рынке, но уже не как украинскую. То есть нужно искать производителей-партнеров не из Украины, которые будут реализовывать эту продукцию через любую другую страну в зависимости от категории товара. Например, через Беларусь», - заявил Новак.

По его словам, возможность использования белорусских партнеров есть, поскольку необходимые связи и кооперация уже существуют, но ее реализация будет зависеть от позиции властей страны.

«Все, что продается в России, продается и в Беларуси», - отметил он.

Производителям эксперт рекомендует интенсивнее искать также европейских партнеров, налаживать с ними совместное производство и добиваться того, чтобы украинская продукция выходила под знаком «сделано в ЕС», так как этот знак признается во всем мире и откроет для отечественных товаров в том числе и российский рынок.

Эксперт отметил, что Украина сейчас во внешней торговле проходит путь, который уже прошла Грузия.

«Перед Грузией Россия вообще закрыла свой рынок, а не просто ограничила. У грузинских производителей не было другого выхода, как искать другие рынки сбыта, расширять географию своего экспорта. В итоге это пошло на пользу Грузии», - сказал Новак.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация традиционно является крупнейшим потребителем украинских товаров, хотя ее доля в отечественном экспорте неуклонно снижается, что обусловлено введением административных ограничений российскими властями. Так, в мае текущего года поставки в эту страну сократились на 28,5% по сравнению с маем прошлого - до 960 млн долл., что составило 19% украинского экспорта.