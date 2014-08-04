Объем украинского экспорта в Россию может снизиться минимум на 35% - эксперт

Объем украинского экспорта в Россию по итогам 2014 года может снизиться как минимум на 35% с учетом отмены беспошлинного режима торговли.

Об этом в комментарии УНИАН сказал глава общественной организации «Комитет экономистов Украины» Андрей Новак.

«Я думаю, что если по итогам года мы потеряем 35% экспорта на российский рынок, то это будет сравнительно немного. Это оптимистичный сценарий», - сказал Новак.

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По его словам, в худшем случае объемы экспорта в Россию могут упасть и на 50%. При этом российские потребители сами пострадают от ограничений поставок украинских товаров, поскольку техническую продукцию очень сложно заместить поставками из другого источника.

«Очень много продукции российская сторона не может заместить, это техническая продукция, производство которой невозможно организовать сразу же. Зерно можно взять и купить где-то у того же Китая, а заменить техническую продукцию очень сложно. Они покупали украинскую продукцию, потому что это им выгодно», - сказал Новак.

Он также отметил, что среди украинских предприятий в случае отмены Россией беспошлинного торгового режима с Украиной больше всего пострадают отечественные промышленники, которые не имеют достаточного запаса рентабельности, чтобы компенсировать повышение пошлин снижением отпускной цены.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация традиционно является крупнейшим потребителем украинских товаров, хотя ее доля в отечественном экспорте неуклонно снижается, что обусловлено введением административных ограничений российскими властями. Так, в мае текущего года поставки в эту страну сократились на 28,5% по сравнению с маем прошлого - до 960 млн долл, что составило 19% украинского экспорта.

30 июля министерство экономического развития Российской Федерации разработало проект постановления правительства, которым вводятся пошлины на ввоз в Россию товаров украинского происхождения.

Согласно проекту, пошлины вводятся «в размере ставок единого таможенного тарифа Таможенного союза (ставок режима наиболее благоприятствуемой нации)".

Режим наибольшего благоприятствования, который у России существует с теми странами, с которыми не заключены соглашения о свободной торговле, предполагает установление средневзвешенного тарифа на поставки товаров (сейчас около 7,8%).