Канал Северский Донец-Донбасс снова остановлен

По информации коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса", в связи с выходом из строя ЛЭП 35 кВт в районе Майорска была выведена из эксплуатации насосная станция 3 подъема канала Северский Донец-Донбасс, и 5 августа канал остановлен.

В связи с этим снова прекращено водоснабжение части населенных пунктов, подчеркивается в сообщении на сайте Донецкого городского совета.

Так, в Донецк и Макеевку вода подается в сокращенном режиме.

Водоснабжения нет и в Красноармейске, Селидово, Димитрове, Новогродовке. Нет воды и в Авдеевке, так как не работает Донецкая фильтровальная станция.

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По-прежнему потребители не получают воду в Торезе, в Шахтерск вода поступает только частично, так как Новостожковский водопроводный узел не работает.

Вода не поступает в Угледар, Волноваху и Новотроицкое. Докучаевск частично получает воду из местных источников.

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У специалистов нет возможности приступить к ремонтным работам, так как в данном районе проводится активная фаза АТО, отмечается в сообщении.