Fitch понизил рейтинг агрохолдинга «Мрия»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный кредитный рейтинг одного из крупнейших агропредприятий Украины – агрохолдинга «Мрия» до уровня «С» с «ССС». Как отмечается в сообщении агентства, рейтинг был снижен на фоне финансовых сложностей и планов по реструктуризации долга, объявленных руководством предприятия.

Ранее, 4 августа, агрохолдинг «Мрия» обратился к кредиторам с просьбой отсрочить долговые выплаты по корпоративным пятилетним бондам, выпущенным в 2013 году на сумму 400 млн долл. из-за ухудшения финансового положения эмитента.

«Мрия» не осуществила процентных и амортизационных платежей по своим обязательствам, и потому объявление дефолта может случиться раньше ожидаемого. Что также добавляет неопределенности», - говорится в сообщении Fitch.

Аналитики агентства отмечают, что в случае, если вопрос ликвидности агрохолдинга не будет решен, снижение рейтинга продолжится.

Как сообщал УНИАН, 4 августа агрохолдинг «Мрия» разместил на Ирландской фондовой бирже сообщение об ухудшении финансового состояния вследствие целого ряда факторов, включая рост цен на сырье и снижение цен на агропродукцию, а также затрудненный доступ к агроинфраструктуре в связи с общеполитической ситуацией в Украине. Руководство холдинга не исключает пересмотра финансовых позиций компании и бизнес-плана. В компании также предложили кредиторам и держателям бумаг совместно поискать обоюдовыгодное финансовое решение.

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Многопрофильный агрохолдинг «Мрия», контролируемый Иваном и Клавдией Гута, обрабатывает около 320 тыс. га в пяти областях в Западной Украине. Компания специализируется на выращивании зерновых, сахарной свеклы и картофеля. В 2008 году «Мрия» через зарегистрированную на Кипре компанию Mriya Agro Holding Plc привлекла 90 млн долл. путем продажи на Франкфуртской бирже 20% акций.