ЕБРР предоставит $42 млн двум украинским агрохолдингам
Банк собирается направить кредитные средства для пополнения оборотного капитала.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит кредиты для пополнения оборотного капитала двум крупным агрохолдингам Украины - $15 млн компании "Оболонь" и €20 млн ($26,9 млн) компании "Астарта". Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте банка, передает ИТАР-ТАСС.
ЕБРР намеревается предоставить кредитные средства в рамках Фонда поддержки корпораций Украины, отмечается в сообщении.
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"Оболонь" является крупнейшим производителем пива и безалкогольных напитков в Украине. Объем ежегодного производства предприятий компании составляет 80 млн декалитров.
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"Астарта" - вертикально интегрированный агрохолдинг, специализирующийся на выращивании сахарной свеклы, зерновых и масличных культур и производстве сахара.