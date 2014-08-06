Украина готова приостановить санкции против белорусских товаров, если белорусская сторона снимет препятствия для украинского экспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга сообщил правительственный уполномоченный по делам европейской интеграции Валерий Пятницкий.

«Нами было принято решение о приостановке санкций по отношению к белорусским товарам, но оно будет действовать в случае, если белорусская сторона полностью разблокирует все поставки нашего товара на свой рынок», - заявил он.

Читайте такжеБеларусь сняла ограничения на ввоз украинского картофеля

По его словам, речь идет о лицензировании украинской продукции, что является нарушением соглашения о свободной торговле.

«Мы провели консультации в Минске, и белорусская сторона сделала определенные шаги, чтобы исправить эту ситуацию», - сказал Пятницкий.

Читайте такжеБеларусь пообещала России ужесточить контроль за украинским молоком

Он отметил, что в случае повторных нарушений с белорусской стороны Украина возобновит действие санкций.

В то же время, Пятницкий сообщил, что пока что эти ограничения не сняты, а экспорт в Беларусь не восстановлен.

«Мы будем мониторить, как белорусская сторона будет выполнять свои обязательства, чтобы обеспечить доступ украинских товаров на свой рынок. Для нас важно, чтобы это было не только написано, но чтобы это произошло на деле», - подчеркнул он.

Правительственный уполномоченный уточнил, что если ограничительные меры, принятые Украиной, не будут остановлены, то будут автоматически действовать до 2016 года.

При этом определенную ответственность за торговые ограничения, введенные Беларусью, несет Россия, которая, вступая во Всемирную торговую организацию, взяла на себя обязанность, что все страны Таможенного союза будут выполнять правила ВТО, считает Пятницкий.

Как сообщал УНИАН, власти Беларуси ранее ввели ограничения на поставки украинских товаров. В частности были введены ограничение на украинский картофель, пиво и некоторые стройматериалы. Украина заявила, что такие ограничения являются нарушением договора о свободной торговле в рамках СНГ и ввела ответные ограничение на экспорт белорусских товаров.