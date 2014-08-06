В России резко сократился импорт сельхозпродукции

Импорт подсолнечного масла в Россию в 1-м полугодии 2014 года сократился в 6,8 раза до 1,6 млн долларов по сравнению с тем же периодом 2013 года, передает ПРАЙМ со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы /ФТС/.

Читайте такжеРоссийские компании перестали брать международные кредиты, боясь отказаПричем, импорт подсолнечного масла в Россию из стран СНГ сократился до 0,9 млн долларов в январе-июне 2014 года с 10 млн долларов в 1-м полугодии 2013 года. Поставки этой продукции из-за границы в натуральном выражении упали в 7,2 раза до 1,1 тыс тонн.

***ЕС с 21 июля снял ограничения на импорт украинского подсолнечного масла, они действовали с 2008 года.

Также в 1-м полугодии 2014 года значительно сократились поставки в Россию ячменя из-за границы — на 56% до 28,6 млн долларов (120,7 тыс тонн) относительно того же периода 2013 года.

Читайте такжеЭксперт рассказал, как украинским производителям искать выход на рынок РоссииИмпорт свежего и замороженного мяса в Россию в январе-июне 2014 года упал почти на 23% до 1,7 млрд долларов (423,6 тыс тонн) против результатов 1-го полугодия 2013 года. Причем, импорт этой продукции из стран СНГ увеличился на 41,5% до 238,1 млн долларов (57 тыс тонн), а из стран дальнего зарубежья — сократился на 28% до 1,46 млрд долларов (366,6 тыс тонн).

Поставки пшеницы и меслина с внешних рынков в Россию также снизились в 1-м полугодии 2014 года относительно того же периода 2013 года — на 51% до 66,6 млн долларов (287,5 тыс тонн).

Импорт сливочного масла в Россию за этот период увеличился на 56% до 415,6 млн долларов (80,6 тыс тонн). Причем, поставки этой продукции из стран СНГ удвоились, достигнув 126 млн долларов (22,6 тыс тонн).