Россия запретила импорт мяса теперь уже из Румынии

Россельхознадзор с 6 августа запретил ввоз в РФ живого крупного рогатого скота и ряда видов другой мясной продукции из Румынии.

Ведомство ссылается на вспышку энцефалопатии, добавив очередное ограничение на импорт на фоне противостояния с США и Евросоюзом из-за конфликта в Украине, передает Reuters.

О планах ввести запрет "в связи со вспышкой губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота на территории жудца Клуж Румынии" Россельхознадзор сообщил еще 1 июля, указ об этом был подписан во вторник 5 августа, а с 6 августа он вступил в силу.

На фоне конфликта с Украиной и обострения отношений с США и Евросоюзом, которое вызвало санкции против российских компаний, Россия в последние месяцы запретила импорт ряда продуктов.

Так, 4 августа Роспотребнадзор сообщил о планах запретить бурбон из Кентукки, ранее Москва запретила поставки украинских сыров, конфет и соков.

В первой половине 2014 года, по данным Минсельхоза, импорт мяса в РФ упал более чем на треть в годовом выражении, что связано в первую очередь с запретом на импорт европейской свинины.

На прошлой неделе российские информагентства писали со ссылкой на главу Россельхознадзора о возможном скором запрете на мясо птицы из США.

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Введенное с 6 августа ограничение импорта из Румынии касается "живого крупного рогатого скота, мясной, мясокостной, кровяной муки, говядины на кости, субпродуктов, переработанных белков животного происхождения, предназначенных в корм продуктивным животным, за исключением полученных от переработки рыбы, а также кормов, в состав которых входят переработанные белки животного происхождения, за исключением белков молока", говорится на сайте ведомства.