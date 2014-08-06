Путин запретил в России продукты из стран, которые ввели санкции

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», которым запрещается в течение года ввозить на территорию Российской Федерации отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствие из стран, которые ввели против РФ санкции.

Текст документа опубликован на сайте главы российского государства.

«В течение одного года со дня вступления в силу настоящего указа запрещается либо ограничивается осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению», - сообщается в документе.

Как отмечается на сайте, документ принят «в целях защиты национальных интересов Российской Федерации».

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Как сообщал УНИАН, 29 июля европейские лидеры договорились о введении третьей, экономической, фазы санкций против России. Они касаются ограничения доступа российских банков к европейским финансовым рынкам, введения эмбарго на торговлю оружием, введение экспортных ограничений на товары двойного использования и ограничение доступа России к технологиям в нефтяном секторе. Также ЕС ввел санкции против нескольких физических лиц.

Кроме того, США 29 июля ввели новые экономические санкции против РФ в связи с аннексией украинского Крыма Россией и дестабилизацией в Украине. Они касаются трех российских банков - Банка Москвы, Российского сельскохозяйственного банка» и «ВТБ-банка», а также Объединенной судостроительной корпорации.

Позже к санкциям присоединились Япония, Швейцария и ряд других развитых стран мира.