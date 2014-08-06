Яценюк объяснил, кого из аграриев переведут на общее налогообложение

Кабинет министров Украины в рамках проведения налоговой реформы намерен перевести на общую систему налогообложения, в том числе обложения налогом на добавленную стоимость, агропредприятия, годовой оборот которых составляет свыше 20 млн грн и земельный банк которых насчитывает свыше 3 тыс. га земель сельхозназначения, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Мы предлагаем на обсуждение две модели реформирования НДС в агросекторе. Первая модель – все те, у кого годовой объем выручки не более 20 млн грн и 3 тыс. га, остаются на действующей системе налогообложения. Все остальные переходят на общую систему. Это означает, что 90% работающих в агросекторе предприятий остаются на действующей системе налогообложения, и только 10% переходят на общую систему», - сказал Яценюк.

При этом он отметил, что Кабмин готов обсуждать этот вопрос. «Мы знаем, что в Раде (Верховной Раде - УНИАН) есть серьезное аграрное лобби и мы готовы к дискуссии о том, какую систему налогообложения агросектора вы выбираете», - обратил внимание Яценюк.

В то же время он отметил, что изменения налогообложения в агросекторе потянут и изменения в системе поддержки предприятий со стороны государства. «В следующем году считаю необходимым восстановить систему компенсации процентных платежей по кредитам аграриям», - сказал глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, в Украине действует режим льготного налогообложения для сельхозпроизводителей, введенный в 1998 году. Он включает в себя фиксированный сельхозналог, аккумуляцию сельхозпредприятиями средств НДС, а также поддержку животноводческих хозяйств за счет перечисления НДС перерабатывающих компаний

В июле Кабмин внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который предполагает перевод с 1 января 2015 года крупных агропроизводителей (обрабатывающих более 1 тыс. га с ежегодным оборотом в 20 млн грн) на общую систему обложения налогом на добавленную стоимость (НДС), а также продление до 1 января следующего года режима освобождения от НДС операций по экспорту зерновых и технических культур.

Аграрии неоднократно выступали с требованием отказаться от идеи внесения каких-либо изменений в Налоговый кодекс относительно спецрежима налогообложения. Минагропрод в свою очередь обещал аграриям не менять систему налогообложения вплоть до января 2016 года.