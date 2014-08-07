Россия придумала, как отомстить Coca-Cola за отзыв рекламы с телеканалов

Фракция КПРФ внесет в Госдуму законопроект, вводящий специальный акциз на сахаросодержащие безалкогольные напитки, пишут «Известия».

Как рассказал изданию главный юрист фракции КПРФ Вадим Соловьев, в качестве примера предлагается взять опыт Дании: в этой стране акциз взимается в зависимости от концентрации сахара - от $0,10 до $0,28 за литр.

"Уже давно признано, что сладкая газировка, coca-cola в частности, служит основной, если не главной, причиной ожирения и связанных с ним болезней — рака, инфаркта и других. Акциз сделает напитки с сахаром более дорогими, а значит, менее предпочтительными для потребителей. Это мировой опыт, и мы тут не должны оставаться в стороне", - отметил юрист.

Читайте такжеCoca-Cola отозвала рекламу сразу с четырех российских телеканалов В 2011 году налог на сладкие напитки ввела Франция: там налог на coca-cola и другие газированные напитки составляет $0,1 на литр и приносит в бюджет порядка €120 млн. Возможный эффект от российского налога пока подсчитывается, говорит Соловьев. В Минфине РФ также затруднились озвучить конкретные цифры.

Читайте такжеCoca-Cola уберет из напитков ингредиент, вызывающий опасения потребителейВпрочем, на решение обложить coca-cola дополнительным налогом повлияло и недавнее решение компании отозвать свою рекламу с ряда российских телеканалов в связи с санкциями против России, признается Соловьев.