ЕС готов добиваться через ВТО отмены запретов России на импорт продуктов

ЕС готов добиваться через Всемирную торговую организацию /ВТО/ отмены российских запретов на импорт продовольствия. Об этом заявил ИТАР-ТАСС европейский дипломатический источник.

"Политически мотивированные масштабные торговые запреты являются прямым нарушением норм ВТО, которые РФ обязалась соблюдать. - сказал дипломат. - Эти меры будут тщательно проанализированы, после чего должны быть поданы соответствующие иски в ВТО".

Читайте такжеРоссийские банки обратились за помощью к государству из-за санкций ЗападаКроме того, по словам источника, Еврокомиссия приступит к анализу запрета РФ на импорт продуктов из государств ЕС, как только будет опубликован их официальный список.

В случае необходимости "в ближайшие дни может быть созвано заседание Совета ЕС на том уровне, который будет необходим".

Читайте такжеСанкции Запада: Путин приказал разработать ответные меры - Le MondeПо его словам, "пока преждевременно говорить, будет ли ЕС принимать ответные торговые меры на введенный РФ (из-за санкций против России) запрет на импорт ряда продуктов питания из Европы".

Российский запрет на импорт продовольствия из ЕС - это "безответственная мера", которая "может привести к убыткам на миллиарды евро, причем как для европейских, так и для российских потребителей", заявил источник.

Читайте такжеПутин стал заложником своей политики - КвасьневскийДипломат считает, что российский потребитель "заплатит за это решение повышением цен на продовольственные товары, поскольку ему придется оплачивать транспортные расходы за замещение дешевого и качественного европейского импорта из других регионов мира".

Он также высказал мнение, что, принимая такие ограничения, "российское руководство способствует углублению международной изоляции РФ".

Президент РФ Владимир Путин постановил 6 августа запретить или ограничить сроком на год ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, присоединившихся к экономическим санкциям против России. Список продуктов, попадающих под запрет, как ожидается, будет опубликован 7 августа.