Россия хочет увеличить поставки продуктов из Латинской Америки

Россия намерена увеличить поставки продуктов из стран Латинской Америки, чтобы заменить поставщиков из стран, которые ввели санкции против РФ за агрессию против Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Россельхознадзора, с этой целью сегодня пройдут консультации руководителя ведомства Сергея Данкверта с послами ряда стран Латинской Америки.

«Встречи с послами Эквадора, Бразилии, Чили и временным поверенным в делах Аргентины в России состоятся 7 августа и будут посвящены обсуждению возможностей расширения поставок этими странами пищевой продукции на российский рынок», - говорится в сообщении.

Накануне в ходе встречи заместителя руководителя Россельхознадзора Евгения Непоклонова с секретарем (заместителем министра) по международным отношениям в агробизнесе Минсельхоза Бразилии Марсело Жункейрой было заявлено о возможности расширения поставок сырья и продовольствия на российский рынок.

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Жункейра отметил, что Минсельхоз Бразилии в лице национальной ветеринарной службы готов предоставить дополнительные гарантии безопасности при поставках в Россию субпродуктов, молочных продуктов, а также говядины, свинины, мяса птицы.

В результате встречи Россельхознадзор отменил временные ограничения на ряд бразильских предприятий по производству животноводческой продукции.

Как сообщал УНИАН, 6 августа президент России Владимир Путин подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», которым запрещается в течение года ввозить на территорию РФ отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствие из стран, которые ввели против РФ санкции.

За агрессию против Украины санкции против России ввели страны Евросоюза, США, Канада, Япония, Швейцария и другие.