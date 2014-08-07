Россия хочет увеличить поставки продуктов из Латинской Америки
Россия нашла себе новых поставщиков продуктов в Латинской Америке.
Россия намерена увеличить поставки продуктов из стран Латинской Америки, чтобы заменить поставщиков из стран, которые ввели санкции против РФ за агрессию против Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Россельхознадзора, с этой целью сегодня пройдут консультации руководителя ведомства Сергея Данкверта с послами ряда стран Латинской Америки.
«Встречи с послами Эквадора, Бразилии, Чили и временным поверенным в делах Аргентины в России состоятся 7 августа и будут посвящены обсуждению возможностей расширения поставок этими странами пищевой продукции на российский рынок», - говорится в сообщении.
Накануне в ходе встречи заместителя руководителя Россельхознадзора Евгения Непоклонова с секретарем (заместителем министра) по международным отношениям в агробизнесе Минсельхоза Бразилии Марсело Жункейрой было заявлено о возможности расширения поставок сырья и продовольствия на российский рынок.
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Жункейра отметил, что Минсельхоз Бразилии в лице национальной ветеринарной службы готов предоставить дополнительные гарантии безопасности при поставках в Россию субпродуктов, молочных продуктов, а также говядины, свинины, мяса птицы.
В результате встречи Россельхознадзор отменил временные ограничения на ряд бразильских предприятий по производству животноводческой продукции.
Как сообщал УНИАН, 6 августа президент России Владимир Путин подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», которым запрещается в течение года ввозить на территорию РФ отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствие из стран, которые ввели против РФ санкции.
За агрессию против Украины санкции против России ввели страны Евросоюза, США, Канада, Япония, Швейцария и другие.