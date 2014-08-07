В Белом доме рассказали, к чему приведет запрет Москвы импорта товаров из США

Запрет Москвы на импорт товаров из США лишь углубит изоляцию России, заявляют в Белом доме.

Как сообщает Радио "Свобода", по словам пресс-секретаря Белого дома Лауры Лукас Магнусон, меры, которые вводит Москва против западных компаний из-за того, что США и Евросоюз ввели санкции против РФ, в будущем ударят по российской экономике.

Магнусон отметила, что даже российский Центральный банк заявил, что запрет импорта продуктов питания будет стимулировать рост инфляции в России.

Американский и европейский импорт продуктов питания в Россию составляет несколько миллиардов долларов ежегодно.

6 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым запрещается на протяжении года ввозить в Россию отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствие из стран, которые ввели санкции против России.

Указ вступил в силу уже 6 августа, но правительство РФ должно еще отдельным решением определить перечень товаров, на которые распространяется запрет.

6 августа Канада ввела новые санкции из-за дестабилизацию ситуации в Украине. В общей сложности под действие ограничений попадают 22 компании и 19 физических лиц.

В течение минувшей недели и в начале нынешней Евросоюз, а также США и ряд других стран объявили о новых санкциях против лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий РФ на дестабилизацию ситуации в Украине, в частности вмешательство на востоке Украины и аннексию Крыма.