РФ запретила поставки мяса, овощей, рыбы и молочки из стран, которые ввели санкции

Россия полностью запретила поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, овощей, фруктов, молочной продукции из стран, которые ввели против нее санкции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал на заседании российского правительства.

«Я подписал постановление правительства. Россия вводит полный запрет на поставки говядины, свинины, плодоовощной продукции – овощей и фруктов, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и молочных продуктов из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Королевства Норвегия», - сказал Медведев.

По его словам, все эти меры не коснутся детского питания и продуктов, которые люди сами покупают в этих странах.

«Ограничения вводятся с сегодняшнего дня на один год, но если наши партнеры продемонстрируют конструктивный подход по вопросам сотрудничества, правительство готово пересмотреть сроки действия этих мер», - сказал Медведев.

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Он отметил, что Россия долгое время не отвечала на санкции Запада. «Мы до последнего надеялись, что наши зарубежные коллеги поймут, что санкции – это тупиковый путь, они никому не нужны, но они не поняли. Ситуация сложилась так, что мы вынуждены пойти на ответные меры», - сказал Медведев.

Как сообщал УНИАН, в течение прошлой недели и начале нынешней Евросоюз, а также США и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий России на дестабилизацию положения в Украине, в частности вмешательства на востоке Украины и аннексии Крыма.