ЕС может ответить на запрет Россией импорта европейской продукции

Европейский Союз сожалеет в связи с сообщением Российской Федерацией о мерах, направленных на запрет импорта пищевой и сельскохозяйственной продукции, и отмечает, что оставляет за собой право, в случае необходимости, принять другие меры.

„Это заявление является явно политически мотивированным”, - заявил в четверг в Брюсселе на брифинге представитель Европейской комиссии Фредерик Винсент, передает собственный корреспондент агентства УНИАН.

По его словам, Комиссия даст оценку этим мерам, как только получит больше информации. „Мы подчеркиваем, что ограничительные мероприятия Европейского Союза непосредственно связаны с незаконной аннексией Крыма и дестабилизацией Украины. ЕС, как и раньше, стремится к деэскалации ситуации в Украине, и все должны присоединиться к этим усилиям”, - отметил Винсент.

Кроме того, представитель ЕК добавил, что после изучения мер, которые будут приняты Российской Федерацией, ЕС „оставляет за собой право принять меры, если это будет необходимо”.

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Отвечая на вопрос относительно возможной компенсации секторам европейской экономики, которые потенциально могут пострадать от таких действий России, Винсент отметил, что на данном этапе об этом еще рановато говорить. „Мы должны дождаться списка от российской власти”, - констатировал он.

При этом представитель ЕК сообщил, что в Россию поставляется около 10% европейского экспорта.

Как сообщал УНИАН, в конце июля и в первых числах августа Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях относительно лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики в связи с действиями России, направленными на дестабилизацию положения в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте с.г. – после аннексии РФ украинского Крыма.

7 августа Россия полностью запретила поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, овощей, фруктов, молочной продукции из стран, которые ввели против нее санкции. «Я подписал постановление правительства. Россия вводит полный запрет на поставки говядины, свинины, плодоовощной продукции – овощей и фруктов, мяса птицы, рыбы, сыра, молока и молочных продуктов из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Королевства Норвегия», - сказал Медведев.