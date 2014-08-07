В США не понимают, зачем Россия отказалась от качественной еды

Координатор Государственного департамента США по вопросам санкций Дениэл Фрид не понимает, зачем Россия ограничила себе доступ к качественным продуктам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Я не понимаю, насколько россиянам поможет то, что у них отберут доступ к качественной еде», - заявил он.

«Однако пусть это объясняет российское правительство. Если у людей забирают продукты питания, почему они считают, что это будет хорошо для людей», - сказал Фрид.

Как сообщал УНИАН, 6 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер с целью обеспечения безопасности Российской Федерации», которым запрещается в течение года ввозить на территорию РФ отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствие из стран, которые ввели против РФ санкции.

За агрессию против Украины санкции против России ввели страны Евросоюза, США, Канада, Япония, Швейцария и другие.

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7 августа премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия полностью запретила поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, овощей, фруктов, молочной продукции из стран, которые ввели против нее санкции.

«Я подписал постановление правительства. Россия вводит полный запрет на поставки говядины, свинины, плодоовощной продукции – овощей и фруктов, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и молочных продуктов из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Королевства Норвегия», - сказал Медведев.