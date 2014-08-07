Украина приостанавливает спецпошлины для Беларуси с 19 августа

Украина с 19 августа приостанавливает действие специальных пошлин на ввоз белорусских товаров, введенных ранее в ответ на дискриминационные меры Беларуси по отношению к отечественному экспорту.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

Соответствующее решение Межведомственной комиссии по международной торговле будет опубликовано в газете «Урядовый курьер» 8 августа.

Согласно сообщению, Минэкономразвития Украины рассчитывает, что Республика Беларусь в ближайшее время не будет осуществлять лицензирование украинских кондитерских изделий и сырья для их производства, отдельных видов макаронных изделий, пива солодового, цемента, стекла полированного и стеклотары.

Белорусская сторона должна обеспечить отмену соглашений о поставках товаров, которыми определяются ценовые и количественные ограничения, заключенные между украинскими экспортерами и государственными органами Республики Беларусь.

Вместе с тем, в решении комиссии предусмотрено, что специальная пошлина может быть возобновлена до 31 декабря 2016 года по заявлению украинских производителей-экспортеров в случае наличия факта дискриминационных действий со стороны Республики Беларусь.

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Как сообщалось ранее, постановлениями Совета министров Республики Беларусь был введен режим лицензирования импорта пива солодового, кондитерских изделий и сырья для их производства, отдельных видов макаронных изделий, цемента, стекла полированного и стеклотары в Республику Беларусь из стран, которые не являются членами Таможенного союза.

Выдача лицензий осуществлялась при наличии соглашений об условиях поставок между белорусским государственным органом и украинским экспортером, в которых устанавливались ценовые и количественные ограничения, что противоречит международным обязательствам.

По мнению украинских властей, такие действия Республики Беларусь создали искусственные преграды по доступу на белорусский рынок и нанесли значительный ущерб украинским производителям.

С целью защиты отечественных экспортеров Межведомственная комиссия по международной торговле 1 июля 2014 года приняла решение о применении мер в виде введения специальной пошлины на некоторые белорусские товары. Специальная пошлина вступила в силу 27 июля 2014 года.