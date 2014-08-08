ЕС обсудит ущерб от запрета ввоза продуктов питания в Россию

Евросоюз проведет на следующей неделе экспертную встречу для обсуждения ущерба от российского запрета на импорт продуктов питания, по итогам которой "может быть созвано, в случае необходимости, экстренное министерское заседание Совета ЕС". Этот вопрос обсуждался в четверг на переговорах еврокомиссара по сельскому хозяйству Дачана Чолоша и министра сельского хозяйства Франции Стефана Ле Фоля, сообщили ИТАР-ТАСС в Еврокомиссии (ЕК).

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"Встреча на экспертном уровне пройдет в начале следующей недели. На ней детально проанализируют российский запрет, после чего будет приниматься решение о необходимости созыва экстренного заседания Совета ЕС", - пояснили в ЕК.

Комиссии предстоит также решить еще одну проблему - компенсировать ли европейским аграриям из фондов ЕС часть их убытков от российских санкций. Франция, являющаяся одним из основных производителей аграрной продукции в Европе и имеющая чрезвычайно влиятельное аграрное лобби, глубоко озабочена последствиями для европейского рынка сельскохозяйственной продукции.

"Яблоки, помидоры и персики поставляются в Россию особенно широко, и это может привести к катастрофической ситуации, поскольку в этом году урожай угрожающе большой", - предупредил председатель Французской федерации производителей фруктов Люк Барбье.

Как сообщал УНИАН, ЕС готов добиваться через Всемирную торговую организацию (ВТО) отмены российских запретов на импорт продовольствия.

"Политически мотивированные масштабные торговые запреты являются прямым нарушением норм ВТО, которые РФ обязалась соблюдать, - сказал дипломат. - Эти меры будут тщательно проанализированы, после чего должны быть поданы соответствующие иски в ВТО".