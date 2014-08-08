Россия запретила ввоз в оккупированный Крым рогатого скота и колбасы из Украины

Управление Россельхознадзора по оккупированным Россией Крыму и Севастополю ввело запрет на ввоз двух партий крупного рогатого скота и колбасы из Украины из-за якобы допущенных при поставке нарушений, сообщается на сайте ведомства.

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