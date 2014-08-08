Россия сама пострадает от запрета продуктов из Европы - Financial Times

Российская Федерация сама пострадает от введенного ею запрета на поставки продуктов из ряда западных стран, что также может привести к падению рекордной популярности действующего президента РФ Владимира Путина, пишет британская Financial Times.

Издание отмечает, что россиянам в ближайшее время следует ожидать роста цен на ряд продуктов и их дефицита, при этом больше всего пострадают наименее обеспеченные граждане РФ.

Кроме того, пишет Financial Times, эмбарго может привести к дальнейшей девальвации российского рубля.

"Господин Путин играет со своей популярностью. Может оказаться, что есть лимит в способности российских медиа представить, что ухудшение уровня жизни вызвано агрессией Запада, поскольку запрет ввели российские власти", - отмечает издание.

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При этом газета отмечает, что Запад не должен позволить выбить его из колеи российским эмбарго, обязан продолжить введение санкций против России и должен быть готовым усилить давление на нее в случае ввода войск в Украину.

Как сообщал УНИАН, 7 августа российские власти официально объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ранее ввели или поддержали санкции против России за ее поддержку сепаратистов в Украине.

Среди государств, которые попали под действие российских санкций, США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария и Япония.