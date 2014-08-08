Беларусь с 19 августа отменит лицензирование украинских товаров

Беларусь отменит обязательное лицензирование украинских товаров с 19 августа согласно с договоренностями, достигнутыми 5 августа Межведомственной комиссией по международной торговле.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

Отмена лицензирования украинских товаров должна произойти синхронно с отменой украинской стороной специальных импортных пошлин на белорусские товары. Таким образом, ограничения, введенные во взаимной торговле, с указанной даты будут полностью устранены.

«Рассчитываем, что в дальнейшем любые проблемные вопросы в двусторонних торгово-экономических отношениях между нашими странами будут разрешаться путем консультаций, в конструктивном ключе и на взаимовыгодной основе», - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Украина с 19 августа приостанавливает действие специальных пошлин на ввоз белорусских товаров, введенных ранее в ответ на дискриминационные меры Беларуси по отношению к отечественному экспорту.

Ранее, постановлениями Совета министров Республики Беларусь был введен режим лицензирования импорта пива солодового, кондитерских изделий и сырья для их производства, отдельных видов макаронных изделий, цемента, стекла полированного и стеклотары в Республику Беларусь из стран, которые не являются членами Таможенного союза.

С целью защиты отечественных экспортеров Межведомственная комиссия по международной торговле 1 июля 2014 года приняла решение о применении мер в виде введения специальной пошлины на некоторые белорусские товары. Специальная пошлина вступила в силу 27 июля 2014 года.