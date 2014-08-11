В оккупированном Крыму нарастает угроза продовольственного коллапса

По причине частичного запрета Россией ввоза украинской молочки в оккупированный ею Крым, на полуострове опустели прилавки во многих магазинах и супермаркетах. А так как местные производители в основном выпускали молочную продукцию за счет сырья, поступавшего из материковой Украины, то дефицит может возникнуть уже в ближайшее время, передают "Новости Крыма".

Читайте такжеУкраина готовит поэтапный план возвращения КрымаКатастрофической угрозы дефицита молока и молочной продукции в Крыму нет, вопрос заключается в обеспечении готовой продукцией и сырьем территории полуострова, сообщил председатель президиума национального союза РФ производителей молока Андрей Даниленко.

Читайте такжеКрымчанам вместо молока в пакетах продают обычную водуПо его словам, в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства отрабатываются несколько проектов по созданию молочных комплексов на территории аннексированного Крыма, которые его полностью обеспечат молочной продукцией. Но четких сроков решения проблемы он не назвал.

Читайте такжеРоссия запретила ввоз в оккупированный Крым рогатого скота и колбасы из Украины Государственная фискальная служба Украины заявила, что, блокируя въезд транспорта с украинскими продовольственными товарами в Автономную Республику Крым, Россия создает искусственный дефицит продуктов питания на временно оккупированной территории Украины.

В Государственной фискальной службе напомнили, что первого августа представители Российской Федерации полностью заблокировали въезд транспорта с украинскими продовольственными товарами в Крым. Формальная причина задержки — несоответствие санитарным нормам РФ.

17 мая этого года Россией уже проводились подобные мероприятия по блокированию ввоза украинских продуктов питания в оккупированный Крым. Тогда формальной причиной было отсутствие разрешений Россельхознадзора.