Польша подготовила иск в ВТО в связи с российскими ограничениями импорта

Об этом сообщил в понедельник журналистам глава ведомства Марек Савицкий, пишет РИА Новости.

Савицкий заявил, что жалоба Польши в ВТО на действия России готова и "передана вице-премьеру Янушу Пехочиньскому".

Глава Минсельхоза пояснил, что Пехочиньский "занимается вопросами сотрудничества с этой организацией (ВТО), в ближайшие дни она (жалоба) пойдет дальше".

Россия 1 августа прекратила импорт почти всех польских овощей и фруктов, объяснив это нарушениями сертификации и выявлением карантинных объектов. Варшава обратилась в ЕС за компенсацией для своих аграриев.

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Через несколько дней Россия на год запретила импорт ряда товаров из стран, которые ввели против нее санкции, включая ЕС. В список ограничений попали, в том числе, фрукты и овощи.

В 2013 году Польша экспортировала в Россию более 804 тысяч тонн овощей и фруктов на сумму около 336 миллионов евро.