ЕС намерен отговорить страны Латинской Америки поставлять продукты в Россию

Европейский союз планирует провести переговоры со странами Латинской Америки, чтобы такие страны как Бразилия и Чили, прекратили сотрудничество с Россией в вопросах поставок сельскохозяйственной продукции, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Financial Times.

Читайте такжеForbes: Россия неправильно воспринимает понятие торговли, поэтому ввела запрет на импорт из ЕС и СШАПо данным издания, Европа надеется, что латиноамериканские страны не станут извлекать выгоду из сложившейся ситуации. Также по словам источника, компании, которые заключат контракты с Россией, будет сложно понять странам, попавшим под санкции России на импорт продовольственных товаров.

Читайте такжеРФ запретила поставки мяса, овощей, рыбы и молочки из стран, которые ввели санкцииРанее американский журнал Forbes писал, что Бразилия наживется на отказе России от так называемого санкционного импорта.