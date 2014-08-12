Украина экспортировала уже более 3 млн тонн зерна.

Об этом сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия.

Фактические объемы экспорта составляют 3030 тыс. тонн, из которых пшеницы - 1324 тыс. тонн; кукурузы - 362 тыс. тонн; ячменя - 1313 тыс. тонн и других зерновых - 31 тыс. тонн. Загружено на корабли - 158 тыс. тонн.

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Таким образом, объемы экспортируемых и подготовленных к экспорту зерновых составляют 3188 тыс. тонн (пшеницы - 1482 тыс. тонн, ячменя - 1313 тыс. тонн и кукурузы - 362 тыс. тонн).

Цены спроса на зерновые в настоящее время колеблются в зависимости от региона: на пшеницу 3-го класса - от 1839 до 2430 грн./т, на фуражную пшеницу 6-го класса - от 1700 до 2400 грн. за тонну.

Сейчас цены на продовольственную и фуражную пшеницу составляют: на пшеницу 3 класса - 2163 грн/т, на фуражную - 1935 грн/т.

Средние цены на ячмень составляют 1936 грн/т, на кукурузу - 1868 грн/т.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии, по предварительным данным, в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 г. - июнь 2014 г.) поставили на внешние рынки 32,4 млн тонн зерновых, что на 42,1% больше, чем в предыдущем сезоне, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.