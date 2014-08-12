Беларусь и Казахстан отказались поддержать запрет России на импорт из ЕС

Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался поддержать российский запрет на импорт продовольствия из стран, которые ввели санкции против России, пишут "Ведомости".

«Нужны нам польские яблоки - мы покупаем, но не для России, а для внутреннего рынка, - заявил Лукашенко. - Нужны какие-то немецкие деликатесы - также приобретаем для внутреннего потребления. Надо нам что-то перерабатывать - мы покупаем и перерабатываем».

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Правда, по данным Белстата, за пять месяцев 2014 г., белорусских лимонов в Россию поставлено на $1,7 млн, белорусских бананов — на $183 000, белорусских ананасов — на $37 000, белорусских орехов (кокосовых, бразильских, кешью и миндаля) — на $1,8 млн, белорусских мидий — на $792 000, белорусских осьминогов — на $449 000.

Читайте такжеЕС компенсирует странам-членам убытки от российских санкций - посол ЕС в МосквеВторой партнер России по Таможенному союзу — Казахстан придерживается той же позиции, что и Беларусь. Пресс-служба президента страны Нурсултана Назарбаева после его телефонного разговора с Путиным сообщила: «Это (запрет на импорт сельхозпродукции) односторонняя мера России, она не предполагает вовлечения других стран — членов Таможенного союза и единого экономического пространства (ЕЭП)».

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С 2015 г. должен заработать Евразийский экономический союз (ЕАЭС), следующая стадия интеграции после Таможенного союза и ЕЭП. Но у России, Беларуси и Казахстана по-прежнему нет единой торговой политики, а одностороннее решение России отдаляет возможность создания действительно единой таможенной территории, считают эксперты.

Беларусь и Казахстан однажды уже отказались поддержать российские защитные меры — тогда они касались украинских товаров.