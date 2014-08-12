Сoca-Cola сократила продажи в Украине на 10%

Coca-Cola Hellenic Bottling Company, эксклюзивный боттлер Coca-Cola в странах СНГ и Европы, в январе-июне 2014 года сократила продажи в Украине более чем на 10% по сравнению с первым полугодием прошлого года, говорится в отчете Сoca-Cola HBC.

По данным компании, во втором квартале 2014 года продажи сократились более чем на 5%. Наиболее устойчивой категорией товара в Украине оказались газированные напитки, продемонстрировав сокращение продаж на 5%.

Компания сообщила, что на продажах значительно отразилась политическая и экономическая ситуация в Украине, так как такая обстановка влияет на потребительский спрос.

«Сложившаяся ситуация в Украине и России, экономические санкции, которые могут быть еще наложены на Российскую Федерацию США и Европейским Союзом, могут отрицательно отразиться на оперативных и финансовых показателях группы. Мы постоянно следим за событиями в этом регионе», - говорится в отчете.

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Как сообщал УНИАН, в первом квартале 2014 года Coca-Cola Hellenic Bottling Company сократила продажи в Украине примерно на 15%, в то время как в первом квартале прошлого года компания зафиксировала рост объемов продаж на уровне 5%.

Coca-Cola Hellenic является одним из лидеров украинского рынка безалкогольных напитков. Компания занимается производством газированных напитков, питьевой воды, соков, холодного чая и энергетических напитков.