В Украине усилили контроль над оборотом спирта и ликеро-водочных изделий

Верховная Рада принял закон о контроле над оборотом спирта и ликеро-водочных изделий.

Как передает корреспондент УНИАН, за закон «О внесении изменений в статью 230 Налогового кодекса Украины (относительно контроля над оборотом спирта и ликеро-водочных изделий)» (№ 2403) проголосовали 236 из 301 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Данным законом усиливается контроль над оборотом спирта и процедурой документального оформления операции по ввозу/вывозу спирта и ликеро-водочных изделий с территории акцизных складов.

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Законом расширяются функциональные полномочия представителей органов Государственной налоговой службы на акцизных складах.

Как сообщал УНИАН, 22 июля Верховная Рада Украины не поддержала во втором чтении проект Закона Украины "О внесении изменений в статью 230 Налогового кодекса Украины" (регистрационный номер 2403).