ЕБРР выделил новый кредит на $130 млн агрохолдингу «Нибулон»

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) организовал синдицированный кредит в размере около 130 млн долл. для одного из крупнейших производителей и экспортеров сельхозпродукции в Украине агрохолдинга «Нибулон».

По данным пресс-службы ЕБРР, данный кредит рассчитан на текущий сезон сборки урожая и на этот маркетинговый год (МГ, июль 2013 г. - июнь 2014 г.).

«Этот кредит заменит предыдущий синдикат размером 125 млн долларов, который был подписан в 2012 году и срок действия которого истек в июне 2014 года», - говорится в сообщении.

ЕБРР сообщил, что кредит профинансирует потребности компании в оборотном капитале для закупки, первичной обработки и хранения сельскохозяйственной продукции в текущих условиях снизившейся доступности внешнего финансирования.

Согласно сообщению, новый пакет финансирования будет состоять из кредита A на сумму до 30 млн долл., который будет предоставлен ЕБРР, и кредита B на сумму до 100 млн долл., который будет предоставлен коммерческими банками на условиях синдиката. Ряд банков, включая ING и ABN Amro, уже подтвердили свое участие в синдикате, что, по мнению банка, демонстрирует продолжающуюся поддержку украинскому агросектору со стороны международных финансирующих организаций.

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Как сообщал УНИАН, ранее ЕБРР сообщил, что не планирует сокращать объемы финансирования проектов в аграрном секторе Украины, несмотря на политический кризис в стране и значительное колебание курса национальной валюты.

Справка УНИАН. ЕБРР – крупнейший финансовый инвестор в Украине. По состоянию на конец июля 2014 года банк выделил Украине свыше 9,2 млрд евро.

Агрохолдинг «Нибулон» основан в 1991 году и является одним из крупнейших украинских производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции.

Семь филиалов компании занимаются животноводством. Предприятие имеет собственный флот, мощности по хранению зерна в объеме более 1,7 млн тонн и собственный перегрузочный терминал в Николаеве. Земельный банк компании составляет около 80 тыс. га.

Агрохолдинг «Нибулон» контролируется украинским бизнесменом Алексеем Вадатурским.